Ehkki augustis on veel suvi, tuleb juba nüüd hakata aeda tasapisi talvitumiseks ette valmistama. Hiljemalt pooles augustis tuleks anda aiataimedele sügisväetist. Eriti oluline on väetada sellel aastal istutatud taimi, sest külm kevad ja tulikuum vihmavaene suvi ei olnud nende juurdumiseks just soodne. Korralikult juurdumata taim on eriti talveõrn.