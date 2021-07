Osale konkursil “Kaunis maakodu 2021”!

Osalemiseks saada oma maakodu lühitutvustus ja 3–4 fotot aadressile konkurss@maakodu.ee. Osaleda saavad nii kodud kui ka suvekodud, aiad ja kõrvalehitised (terrassid, väliköögid, lehtlad, istumisalad). Täpsema info konkursist leiate maakodu.ee/fotokonkurss.

Peatoimetaja Kadri Tramm:





“Teeme iga päev ajakirja teadmisega, et meil on tuhandeid lugejaid, kes saavad ajakirjas ilmunud lugudest indu, motivatsiooni, ideid ja mõtteid, kuidas maal hakkama saada, oma elamist ja koduümbrust kaunimaks muuta. Selle kinnituseks saame iga kuu hulga kirju, sest meie lugude tegelased on sütitanud oma optimismi ja pealehakkamisega paljusid lugejaid. Sellepärast julgustan kõiki meie konkursil osalema. Unustage korraks eestlaslik tagasihoidlikkus ja näidake oma maakodude ilu ka teistele!

Konkurss “Eesti kauneim maakodu” otsib kauneid ja toredaid talukohti, millest meie ajakirjas pole varem juttu olnud. Viimaste aastate ehituslusti arvestades olen kindel, et neid on palju ja tuleb aina juurde. Kui te pole jõudnud korda teha kogu maja, aga teil on hoovi peal tore varjualune, terrass või olete korda teinud mõne kõrvalhoone, siis needki saavad konkursil osaleda.”

Tegevtoimetaja Eva Luigas:







“Eestimaal on alati osatud hinnata mõnusat ja oma pere vajadustega sobivat kodu ja aiaruumi, olgu ajad kui keerulised tahes. Kaunis ruum ei tee rõõmu ainult selle omanikele, vaid ka külalistele. Tunnustav tagasiside paitab alati hinge. Konkursil osaledes saab hing palju kordi pai, sest “külla” saavad tulla kõik Maakodu lugejad. Ajakirjas ilmunud artiklist aga kujuneb oluline verstapost oma kodu ajalooraamatus, sest põnevamaid kodusid ja aedu pildistab Maakodu fotograaf. Sellepärast tasubki end konkursile üles anda või teatada toimetusele oma vahva naabri või sõbra kodust.”

Toimetaja Marju Reitsak: