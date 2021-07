Sten ja Anett ning nende tütar Emma-Mia on Peipsi lõunaservas Meeksi külas elanud neli aastat, sellest kolm suve. Selle ajaga on noor hakkaja pere pannud käima tšillikastmete äri ja vähe sellest – avanud kodurestorani MaaGurmee.

“Mina olen pärit Räpinast, aga tutvusime Anetiga hoopis Tallinnas kus aastakese elasime,” meenutab Sten. “Kaalusime, kas ostame korteri Tartusse paneelmajja või vaatame maja kusagil kaugemal.”

Kui Sten Anetile Peipsi-äärse maja müügikuulutust näitas, ei soostunud ta seda vaatamagi minema – see on ju nii kaugel! Tõsi, nende koduõuelt avaneb vaade üle järve Venemaale ja naaberriigi piirivalvekaatrite reidid on igapäevased.