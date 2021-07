4 põhjust, miks lisada igal pesupesemisel masinasse veidi äädikat

Selleks, et valge pesu püsiks laitmatult valge, lisa masinasse 100 ml äädikat. Pesuvahendi ja mustuse jäägid, mis tavaliselt meie riietele kogunevad, eemaldatakse äädika toimel. Nõnda saad palju puhtamad voodiriided või köögirätikud, aga miks ka mitte triiksärgid. Äädikat on ka ohutum kasutada kui mistahes pesuvalgendit.

Vahel juhtub, et pesule tekib kerge kopituse lõhn. Seda pole üldse keeruline saavutada - pesu ununeb peale pesutsüklit paariks tunniks masinasse ja tulemus on käes. Kui tingimused pesu kuivatamiseks pole just parimad, võib sarnane asi samuti juhtuda. Ka siinkohal aitab hädast välja äädikas. Lisa seda pesuloputusvahendi sahtlisse ja ka masina trumlisse vaid paarkümmend milliliitrit ja sa ei usu kui hästi see töötab!