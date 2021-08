LOODUSE VÄGI | Palderjan annab rahuliku une

Aastaid imetlesin teda autoga sõites – imeilus roosa õiepahmakas kusagil kraaviveerel. Vaatamiseks see jäigi. Kuigi palderjanitilkasid kasutasid minu lapsepõlves kõik vanemaealised, mulle see lõhn lihtsalt ei meeldi.

Ent kümmekond aastat tagasi sain Mall ­Värvalt paar taimenoorukit, mille istutasin peenramaa nurka. Sellest sai alguse vahva teekond. Pärast istutamist unustasin taimed täiesti, kuid ühel suveõhtul tagaaeda minnes tundsin imemagusat ja rahustavat lõhna. Pika otsimise peale leidsin endakõrguse valkjate õitega aedpalderjani ja selle lõhn mulle tõesti meeldib.

See taimeke on nüüd seal tagaaias elanud ja end tublisti laiali külvanud, suviseid lõhnavanne käin nüüd võtmas igal õhtul. Tõsi, üksjagu janti on sellega, et veidi umbrohuna käituvat taime ei saa hästi välja rohida. Kohe on kassid kompostihunnikul.