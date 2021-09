Vastuoluline palderjan peletab luupainajad ja annab rahuliku une, ent samas ajab kassid hulluks. Vaata, milleks see taim veel kasulik on!

Taim meenutab eemalt natuke putkesid, kuid on neist siiski üsna erinev. Ta kasvab 60–150 cm kõrguseks. Vars on vaoline ja seest õõnes, punakas või roheline. Liitlehed on paaritusulgjad, 5–11 paari lehekestega, vastakud. Õied on valged või pigem roosad ja koondunud suurteks putketaolisteks õisikuteks. Õitseb juunis-juulis, kuid vanarahvas kinnitab, et palderjan õitsevat suvel üheksa korda. Tema kõige olulisem osa ravimtaimena on tugev, ent lühike pruunikas risoom koos juurtekimbuga, millel on tugev kassikuse või eriline palderjani lõhn. Korjamise ajal on teda suhteliselt raske leida, sest sügiseks on äratuntavad osad – roosad õied ja iseloomulikud lehed – kadunud. Sellepärast soovitatakse taimed suvel tokkidega ära märkida. Aga ka suvel tuleb teda hoolega uurida. Sel suvel kogesin, et kui ikka palderjanilõhna ei ole, siis võib ta kergesti olla mürkputkega segi läinud.