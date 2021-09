Viimaste pehmete talvedega on viina­marjakasvatajad läinud muretuks ja loobuvad tihtipeale viinapuid talveks katmast. Unustatakse, et paljude põhjapiirkondade sortide okstele on temperatuuri allapoole –20…–25 °C langemine ohtlik. Loodetakse, et kliima sooje­nemise tõttu sellest madalamaid temperatuure enam ei tulegi, ja istutatakse avamaa­istandikesse julgesti külmakartlikke sorte.