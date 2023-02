Nõukaaegse suvila totaalne muutumine

Ehkki metsviinapuudesse uppunud vana nõukaaegne suvila tundus esmapilgul veidi hirmutav, võlus see spordihuvilist peret niivõrd, et on neile nüüd saanud armsamaks kui linnakorter. Pool suvilat ootab veel vuntsimist, kuid suur töö on juba tehtud.