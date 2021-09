Mõne kuu pärast saame tähistada enda maaelu teist aastapäeva, sest just nii pikalt oleme olnud õhinapõhised taluomanikud. Ka ehitustöid on selle ajaga kogemusepagasisse päris palju kogunenud. Juhtus nii, et napilt pärast kolimist saabus esimene pandeemialaine, mis peatas ajutiselt meie alustatud remonditööd ja fookus pöördus kodust eemale. Erialalt oleme abikaasaga mõlemad kriisitööga seotud, mis tähendas pikki tööpäevi, vabade päevade puudumist ja keskmisest suuremat töökoormust.

Meie soetatud talus oli peale ruumika elumaja ja avara kõrvalhoone peamaja kõrval õnnetu lagunenud vana kasvuhoone. Eelmine omanik kasutas seda kuurina, kuhu üleliigsed esemed varjule panna.