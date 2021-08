Aiasaate 5. osa: aeg on saaki koristada!

Maakodu augustikuu aiasaates räägivad peatoimetaja Kadri Tramm ja tegevtoimetaja Eva Luigas värskelt ilmunud ajakirjast, mis on suuresti keskendunud just köögiviljakasvatusele, erinevatele aiasaadustele ja retseptidele. Käes on aednikule kõige magusam aeg, mil lõpuks ometi saab oma raske töö vilju nautida ja saaki korjata.