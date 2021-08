Pidu! Ja perenaine ei jooksegi köögi vahet

Septembris on palju uusi algusi. Kas lähed ise kooli või läheb sinna laps. Tehakse plaane ja iga uut algust on ju paslik tähistada. Ma ise mõtlen vahel, et teeks ometi sellise koosviibimise, kus perenaine õitseb ise ka lauas, mitte ei jookse aina köögi vahet. See nõuab küll pisut rohkem planeerimist ja ettevalmistusi, aga pidu saab hoopis uue hingamise. Soovitan proovida!