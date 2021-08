Istume mändide varjus oleva õuemaja ees, kus Vahurile meeldib tööd teha. Suvel ta enamasti nikerdab midagi: puntseldab nahka, korrastab vanu relvi. Need viimased on pärit XIX sajandist, relvaseaduse alla enam ei käi, aga paukpadrunitega pauku teevad küll. Parajasti on Vahuri ees laual Colt, 1860. aasta mudel. Eestlaetav relv, mis vajab puhastamist, sest juba üheksandat suve ei tehta Paliveres selle kodu õuel ainult pauku, vaid mängitakse maha terve vestern. Sel suvel oli Metsiku Lääne päev 17. juulil, kui kuumakraadid võisid silmad ette anda isegi sellisele Vana Lääne kantsile nagu USA Texase osariik.