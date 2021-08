Peenralt potti! Kuivata tervislikke snäkke ja söö rooskapsaid

Juurviljasnäkid, mida poeriiulitelt üha enam leida võib, on hirmkallid. Sellepärast on tervislikke juurikakrõpse mõistlikum kuivatamismeetodil ise teha.

Seenemetsas käies võiks vahelduseks pilgu maapinnalt kõrgemale tõsta, sest metsaande võib kasvada ka puudel. Septembri keskpaik on just see aeg, kui valmivad sarapuupähklid, varem ei ole mõtet neid korjama minna.

Rooskapsa saak tähendab minimõõdus kapsapäid, mis hakkavad sügise saabudes lehekaenaldes arenema. Kuna varrelt murtud peakesed ei püsi kaua värsked, tasub neid võtta peenralt jaokaupa.