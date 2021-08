Kadri Tramm: eestlane elab ja töötab kogu suve selle nimel, et talveks valmis olla

Tänu eesti kallimale teadis ta meie vabaks saamise lugu ja sedagi, kes on Alo Mattiisen ning et eestlaste vabadus tuli lauldes, mitte püssi paugutades. Leidsime Panama ja Eesti ajaloost palju sarnast: mõlemad on väikesed riigid, kes on elanud eri riikide okupatsiooni all, ent lõpuks ikkagi saanud iseseisvaks. Panama noorem põlvkond ei räägi küll enam põlisrahvaste, vaid hispaania keelt, kuid see, millise kirega tütarlaps eesti keelt õpib, on erakordne. Olen kindel, et aasta pärast räägime me temaga juba vabalt eesti keeles.