Vaata, mida sa saad kohe teha, kui su roositaime kahjustavad roosteseened!

Roosidel tuleb esimeste haigustunnustega lehed eemaldada, see on kõige tõhusam tõrjemeetod teistelgi kultuuridel. Abiks on sügisel ja varakevadel raudsulfaadiga pritsimine, piisava kaaliumisisaldusega väetise kasutamine, lämmastiku ülekülluse vältimine ning pritsimine põldosja ja sibulakoore leotisega.