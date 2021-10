Ähvardav ilmateade sundis noorpaari pulmapeo tarbeks vanast laudast Salooni ehitama. Aega oli ainult üks nädal

Vanarahvatarkus ütleb, et kui pulma­päeval sajab vihma, õnnistab see abielu rohke rõõmu ja õnneküllusega. Kui aga nädal enne tähtsat päeva lubab äikesetormi ja lõputut kallamist, on paras aeg endale vanast laudast Saloon ehitada.

Sälli Hinrikus