Nende, Eestis laialt levinud marjade söömine vähendab ärevust ja stressi

Üha enam on ka teadusuuringuid, mis näitavad, et viirpuu aitab nii ärevuse, stressi kui ka südame virvenduse puhul. Enim toimeaineid on professor Ain Raali töörühma uuringute põhjal täpilises (C. punctata), Arnoldi viirpuu (C. arnoldianaja) ja pikaastlalise viirpuu (Crataegus macracantha) marjades.