Teadusuuringud näitavad, et nende kodumaiste marjade söömine vähendab ärevust ja stressi

Alles hiljem sain teada, et viirpuu on sugulane roosidega ja õuntega, tal on viietine ilus valge õis ja see punane “mari” on õunvili ning kivi asemel on tal sees viis kõva kestaga seemnekest. Lähemal vaatlusel meenutavad need seemned pisikesi oranže mandariinilõike, kuivades aga kollast luud.