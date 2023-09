Korrastage järjepidevalt püsilillepeenraid. Kobestage mulda, kus võimalik, lisage lämmastikuvaba sügisväetist või komposti. Lõigake ära õitsenud õied ja koledad ning kuivanud lehed. Kui mõned õisikud tunduvad dekoratiivsed, ei ole tarvis neid ilmtingimata maha lõigata – need on ilusad ka talvel ja härmatisega. Varakevadel on aga viimane aeg needki eemaldada.