“Eesti kauneim maakodu 2021”: Osalejad

Elame sada aastat vanas talumajas, mida järge­mööda oleme renoveerinud juba ca kuus aastat. Tänaseks on maja seest kaasajastatud, juurde on ehitatud kuur ning varjualune. Minu käes on see valdus 22 aastat ja viimasel kaheksal aastal olen siin püsivalt elanud. Nipet-näpet on ikka teha, aga majake saab juba täiskasutust.