Siret on õppinud Hiiumaal kivi- ja puitehitiste restaureerimist. Kuna see teema meeldis talle väga, tudeeris ta Moostes juurde saviehitust.

“Hiiumaal koolitusel nägin väikest juppi saviseina ja see hakkas mulle tohutult meeldima,” meenutab Siret. “Hakkasin asja uurima ja avastasin internetist pildi, kus oli pudelitest muster tehtud. Mõtlesin katsetada.” Heitit huvitasid maakivitööd, tema vaatas Youtube’ist videoid, hakkas siis ise kive lõhkuma ja müüri laduma.

Sellest tekkis abikaasadel kuus aastat tagasi mõte ehitada grillimismaja, kus mees saaks harjutada kätt maakivimüüriga ja naine savist ja pudelitest seintega.