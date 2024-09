„Mul ei ole põõsas kümmet päkapikku, kes kogu töö ära teeksid,“ naerab suure aia eest hoolitsev naine

A nneli ja Maidu Patraili koduaed Mikko talus Tännassilma külas Põlvamaal tõestab, et kui sul on kirg aianduse vastu, piisavalt teadmisi, jäägitut pühendumust, sitkust ja rammu, saab räämas ja võssa kasvanud maastikust luua suurejoonelise ja eheda Inglise aia ka meie oma koduses Eestis.

“Inimesed ei usu, aga ma tõesti istun aias ja naudin. Kui üks lätlaste grupp siin käis, siis nad ei uskunud, et ma üksinda istutusalasid korras hoian, aga ma teen seda! Mul ei ole põõsas kümmet päkapikku, kes kogu töö ära teeksid. Esiteks ma ei saagi kedagi peenardesse lubada, sest vaid mina tean, kus midagi kasvab. Taimed ja istutusalad on minu teema, muru aga abikaasa pärusmaa,” ütleb Anneli. Tema sõnul võtvat aia n-ö ülekäimine kolm-neli päeva. Kõik peenraääred käib ta üle lõikuri ja kääridega ja need on laitmatus korras.