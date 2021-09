Anneli ja Maidu Patraili koduaed Mikko talus Tännassilma külas Põlvamaal tõestab, et kui sul on kirg aianduse vastu, piisavalt teadmisi, jäägitut pühendumust, sitkust ja rammu, saab räämas ja võssa kasvanud maastikust luua suurejoonelise ja eheda Inglise aia ka meie oma koduses Eestis. Tõsi, see teekond on kestnud pererahva jaoks mitu aastakümmet, mille kestel on sirgunud terve inimpõlv – ka nende lapsed Mait ja Janeli, kes tegelevad isa eeskujul tipptasemel käsipalliga.