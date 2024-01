Seda panni saab kasutada kogu elu ja veel lastelastelegi pärandada!

Malmpanne ja -potte on kasutatud juba aastasadu

Samal ajal kui paljud moodsamad küpsetamistarvikud on uurimuste tulemusel muutunud ebasoovitavaks, pole malmpanni kohta väga palju negatiivset räägitud. Näiteks ei soovitata alumiiniumist potte ja panne enam ammu toidu valmistamiseks kasutada, kuna kõnealune metall reageerib toiduga ja alumiiniumiühendid jäävad ka meie toitu, mõjutades tervist negatiivselt. Mõningad uuringud kinnitavad, et Alzheimeri tõbi ja alumiiniumiühendid on omavahel seotud – seega ei tasuks alumiiniumist potte-panne ja nõusid enam kasutada.