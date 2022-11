Kadestamisväärsete teadmiste ja suurte koge­mus­tega autor, keda alailma kohtab aiandusüritustel oma teadmisi jagamas, kirjeldab paljude teemade puhul päriselus ette tulnud olukordi ning vastab korduma kippuvatele küsimustele eluliste näidetega. Mulle tundub, et just tänu selliste seikade humoorikale, kuid asjalikule käsitlusele on raamat lugejate seas ülipopulaarne. Loed ja tunned nii mõneski lustlikus näites iseenda ära. Kuna lugedes on aega selgitustesse rahulikult süveneda ja rohket pildimaterjali uurida, saad lõpuks aru, mida oled seni teinud valesti, liiga vähe või hoopis liiga palju. Või saad teada, kes täpselt on pahalased, kes on kuude kaupa su toataimi rüüstanud või mis haigusi su taimed põevad, et nad on silmanähtavalt hädised. Peale probleemidest vabanemise nõksude on ülevaatlikult kirjas seegi, kuidas võimalikke ebameeldivusi juba eos ennetada.