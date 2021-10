“Minu eriala on sotsiaaltöö. Mul oli väga tore töökoht ja armsad kolleegid, aga see on amet, kus läbipõlemine tuleb kergelt,” alustab Evelyn juttu hoopis elumuutusest. “Meie peres juhtus nii, et aja maha võtmise vajadus tekkis meil abikaasaga ühel ajal. Sõitsime Aasias pool aastat riigist riiki, viibisime igas neist kuu aega. Olime siis kolmekesi ja pean ütlema, et lapsega on soojal maal väga tore reisida. Arvasin minnes, et kuus kuud on piisavalt pikk aeg ja tagasi tulles tean, kuhu ma oma töise karjääriga edasi liigun, aga ei. Kuid muutusi see seiklus siiski tõi: koju jõudes oli selge, et aeg on teiseks lapseks küps,” ütleb Evelyn.