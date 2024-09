Uskumatu, mida motivatsioon võib teha! Konkursi "Eesti kauneim maakodu 2021" võidukodu ehitati turbokiirusel

“Mida see ema lapsega kodus ikka niisama passib,” viskab Evely väljendi “emapuhkus” üle veidikene nalja. Selge see, et puhkuseks ei saa seda ajajärku pidada, aga mõnikord võib unistamiseks ja planeerimiseks aega üle jääda küll. Kuna pere oli varem juba maakodu mõtteid veeretanud, võttis Evely vabamatel hetkedel otsinguid tõsisemalt käsile. Tal oli kinnisidee, et tulevane maakodu peab kindlasti asuma Lääne-Eestis, ehkki nad mõlemad on pärit Lõuna-Eestist. “Kuna elu ja töö tõid meid Tallinna ning rajasime Harku valda oma kodu, ei tahtnud me, et maale peaks hakkama sõitma teisele poole linna,” selgitab Evely. Alguses vaadati üsna odavaid kohti, kuid õige pea selgus, et paljusid selliseid majakesi ei tasu säilitada. Ent perele oli tähtis, et maakodul oleks vana ajaga tegelik side.