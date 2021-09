See, et suvelilled hävivad öökülmade tõttu, ei tähenda, et sügis peaks olema hall ja elutu! Pakume välja kolm taime, mille abil saab terveks talveks kaunid rõdukastid või miks ka mitte peenrad kujundada! Kuid ka nende puhul on oluline teada, millisesse mulda neid istutada ja kuidas kavatada. Vaata järele!