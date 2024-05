Sain aru, et midagi peab sellega ikka ette võtma, ei saa jätta nii, et poolel majal on vooder peal ja teisel pole. Kui aga ehitada uus puukuur, siis juba korralik ja kauakestev. Saigi aias natuke ringi vaadatud, et kuhu uus kuur mahutada. Ruumi ju on, aga väga kaugele ei taha ka teha, siis on talviti tülikas puid tuppa tuua. Koht sai valitud aia ja maja vahele, vanast puukuurist umbes viie meetri kaugusele aia äärde. Kuna seal laiutab ka kaks suurt pärna, oli ala suhteliselt limiteeritud – 8 × 1,5 meetrit.