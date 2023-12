Sünnipäevalaps Krista Lensini külmikus elavad vihmaussid, akvaariumis aksolotlid ja hiidteod ning öösiti hauguvad suhkru-liugurpossumid

Kõigepealt ilmusid Krista koju aksolotlid, kes näevad välja nagu mõned eelajaloolised loomad. Samal ajal on need akvaariumis elavad tegelased üsna aktiivsed inimesega suhtlejad ja söövad Kristal ainult käest. Ehkki aksolotli toidulauale võivad kuuluda ka väiksed külmutatud kalad, toidab Krista neid vihmaussidega, sest nii on mugavam. Needsamad vihmaussid elavadki külmkapis. Ja see on alles algus!