AIAKOOL | Teeme ise lehemulda

Ennemuiste, kui inimesed polnud veel paiksed, võeti mullast kõik, mis võtta andis, ja koliti siis elamine mujale – uus osmik püsti ja selle ümber ka kapsamaa. Need ajad on ammuilma möödas ja kes on kord end muga­vasti sisse sättinud, seisab hea ka aiamaa eest.

Pille Hermann pille.hermann@maaleht.ee