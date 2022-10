Kuldne sügis on käes ja päikeseliste ilmadega väga mõnus aias toimetada. Mõned tööd tuleks kindlasti veel sel aastal ära teha, kuid osa töid on ka sellised, mis võivad jääda kevadeks, kui praegu ei jõua. Samas - mis sügisel tehtud, see kevadel hooleta! Seda enam, et kevadel on alati kiire ja tööd kipuvad kuhjuma.