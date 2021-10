Daaliaid ei tasu ühel kindlal põhjusel liiga vara üles võtta: millal on õige aeg ja mida nendega teha?

Pärast paari esimest öökülma muutuvad daaliate lehed mustaks ning õievarred vajuvad jäädavalt longu – see annab taimele teate et on aeg puhkama jääda. Samas pole hea reageerida liiga vara, hiljaks jäämisel on ka omad ohud.