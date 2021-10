IDEE ÕHTUSÖÖGIKS | Indiapärane soojendav pajaroog kodumaisest kartulist

India toidu nn põhjade tegemine on hästi oluline ja rahustav tegevus. Koori ja haki sibul, küüslauk ja ingver. Saada sibul paksu põhjaga potti koos võiga klaasistuma. Selleks tuleb rahulikult võtta aega, sest kõrbema ei tohi see kraam minna. Mõne aja pärast lisa küüslauk, klaasista see ka, ja siis lisa ingver. Nüüd on aeg vürtsid lisada. Seejärel anna kuuma ja sega korralikult. Lisa veel natuke õli. Samal ajal tükelda kartulid. Hea on seda toitu teha värske kartuliga või siis nn gurmeekartuliga, sest neid koorida ei ole vaja. Lõika kartulid pooleks või neljaks, viska potti ja prae pisut. Nüüd lisa kookospiim ja tükeldatud tomatid ning siputa soola-pipart. Lase vaikselt muliseda, kuni kartul hakkab juba pehmenema. Viimasena heida potti lillkapsaõisikud, muidu nood keevad liiga üle. Timmi vajadusel veel maitseid.