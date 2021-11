Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm: uues rubriigis “Maale elama” kirjutame peredest, kes on alles hiljaaegu otsustanud maale kolida

Unistus maaelust

Kadri Tramm

Juhtkiri

Meie seekordsed lood räägivad unistuste täitumisest. On unistusi, mis võivad täituda ootamatult kiiresti, kuid ka neid, mis võivad oodata aastaid.

Triin Hertmann unistas juba lapsena, et saaks kunagi taastada vanavanaisale kuulunud talu. Ühest küljest on Kaldamäe ja selle pererahva saatus olnud ääretult kurb ja traagiline. Teisalt on erakordselt südantsoojendav ja liigutav näha, kuidas see ajalooga talu on justkui uuesti sündinud ja särab oma stiilipuhtuses. Imetlusväärne!

Kõik, kes on otsapidi suve- või maakodude elu maitsta saanud, teavad seda tuttavat mustrit: reedel pakitakse lapsed, asjad ja koduloomad autosse, sellele järgneb tegus ja lõbus nädalavahetus, korraks saad nautida saunamõnusid ja imetleda korda tehtud lillepeenart. Kiiresti jõuab kätte pühapäev ja kogu krempel tuleb linna sõiduks tagasi autosse pakkida. Ja siis ühel pühapäeval lausub keegi pereliikmetest: äkki ikka ei läheks veel täna linna? Idanema hakkab päriselt maale kolimise mõte…

Maakodu ajakiri alustab uut rubriiki “Maale elama”, kus me kirjutame peredest, kes on alles hiljaaegu otsustanud maale kolida. Sarja esimene lugu räägib viielapselisest perest, kellel oli maale kolimise mõte peas tiksunud juba kümmekond aastat, kuid kes tegid selle teoks alles mõni aasta tagasi. Pereema sõnul jäi tema kodulinnas Sauel uusarenduste aastatega hingamisruumi aina napimaks ja see sundis neid maale kolima. Hoolimata sellest, et remont käib, majas pole vett ega kanalisatsiooni ning leppida tuleb pesukausis sulistamisega, õhkavad nad iga päev õnnelikult: maal on mõnus!

Mõistan neid hästi, sest olles samuti kevadest saadik n-ö täiskohaga maal elanud, pole ma kordagi tundnud igatsust ega vajadust linnaelu või -melu järele. Tööle jõuan tänu neljarajalisele Tartu maanteele 45 minutiga, peale selle saan teha kaugtööd. Saan tegeleda oma hobi keraamikaga, sest saviring on 15 km kaugusel Paides. Teatrisse või kontserdile on sama pikk tee nii Tallinna, Tartusse, Pärnusse või Rakverre. Rääkimata Paide oma teatrist. Mulle meeldib maal elada!