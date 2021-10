KASULIK TEADA | Kas ja millistel juhtudel ma saan naabril ehitamist keelata?

Kohtupraktikas on leidnud kinnitust põhimõte, et ehitamisel tuleb naabrite huvidega arvestada. Kui sul on tulnud ette probleeme, mille kohaselt sa pole naabri ehitustegevusega rahul, loe kindlasti, millised õigused võimalused sul tegutsemiseks on.

Samuti anname ülevaate, millega peaks ehitustegevust alustav naaber arvestama, et teiste huvidega mitte vastuollu minna.