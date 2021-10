Roheliste banaanide armastajatel on õigus: ka sina peaksid hakkama neid sööma

Maitsed on erinevad – keegi armastab banaane, mis on juba täpilised, keegi valib need, mis ühtlaselt kollased. Vähem on neid inimesi, kes panevad korvi täiesti rohelised viljad. Tuleb välja, et me kõik peaksime käituma sarnaselt nende viimaste tarbijatega.