Eestlastelegi on jagunud palju vintsutusi. Alalhoiuinstinkti, jonnakuse ja kannatlik­kuseta ei oleks eesti rahvas suutnud ajaloos püsima jääda.

Praegugi on raske aeg. Veel mõni aasta tagasi poleks keegi uskunud, et mingi viirus võib elu kogu maailmas nii pea peale keerata. Nüüd oleme koroonaga juba jõudnud pisut harjuda, aga segadust ja ebameeldivusi põhjustab see viirus endiselt.