Jõulud vanas tõllakuuris, kus enne on olnud lehmalaut ja hobusetall

Otepääl asub muinasjutuline kodu, mille pererahvas hakkab juba kesksuvel jõule ootama. Südant soojendavat jõuluhõngu, mis toob justkui lapsepõlve tagasi, on tunda juba väravast sisse astudes. Laternates põlevad tuled ja hästi otsides leiab ka pisikesi päkapikke. Ka tubane jõuluvalgus paistab õue kätte. Toas köeb kamin ja tuba on piparkoogilõhna täis. Mailis (35) ja Toomas (36) Siilbek koos laste Tomi (13) ja Saaraga (8) on loonud vanasse Vidrike mõisa tõllakuuri kodu, kus peale pererahva toimetavad ka koer, kass ja kanad. Vidrike mõisa ajalugu ulatub 1714. aastasse, Siilbekite suguvõsa ostis selle 1937. aastal. “Meie praeguses eluhoones on aegade jooksul olnud nii lehmalaut kui hobusetall. Hoone ise on maakivist, koos kõigi nõukogude aja lõhkumiste ja täiendustega,” räägib pererahvas.

Siilbekite pere on nüüd maal elanud juba kümme aastast.