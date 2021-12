Tammepuult saadud koor võib aidata terveneda

Niiske ja külm põhjamaine ilm sunnib meid sügisel üle vaatama suvel korjatud ravimtaimevarusid ja kui selgub, et üht-teist on puudu jäänud, siis apteeki minema.

Küsisin novembri alguses ühel sellisel käigul apteekrilt, mis taimi on inimesed sel sügisel kõige rohkem küsinud. “Ei teagi,” oli esmane vastus ja tundub, et tublide taimevarujatena tuntud rahvas ei lähegi naljalt apteeki ravimtaimi küsima, ikka tablette ja ravivõõpasid. Aga siis ütles apteeker: “Ehk islandi käokõrva, ikka köha vastu. Muidugi. Köhahirmus tulebki lajatada kõige tõhusama ja vägevamaga ning pole ime, et praegusel ajal just see korjatu otsa saab.