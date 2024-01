Eva Luigas jagab nippe, kuidas kasvatada talvel aknalaual maitsetaimi

Paljude taimede tubane talvitamine ei õnnestu suuresti seetõttu, et inimestel ja taimedel on mõnususest ja toatemperatuurist erinev ettekujutus. Inimesele meeldiks, kui talvelgi saaks toas õhukese T-särgi väel ja paljajalu oleskleda. See on aga vaid siis võimalik, kui toas on 24–25 kraadi sooja. Sellised soojakraadid on aga talvist puhkeperioodi vajavatele taimedele liig mis liig.