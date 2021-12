Selleks et niigi kiirel jõuluajal ei peaks ennast hulluks ajama ja jalad rakku jooksma, alusta varem. Toidud on ju enamasti sellised aeglased, mille saab eelmisel päeval ette küpsetada, eriti just lihatoidud, siis on õigel päeval rahulikum. Ahjule tekib ju jõululaupäeval alati kõvemat sorti konkurents. Häid pühi! Ja et ikka jaguks neid, kellega koos jõululauas süüa ja rõõmustada.