Hoiukodu sai meist ilmselt seetõttu, et elu ilma loomadeta meile lihtsalt ei sobi. Kui meie oma kassid pooleaastase vahega parematele jahimaadele suundusid, hakkasin kohe kodu otsivate loomade Facebooki-gruppides ringi vaatama. Just selle mõttega, et päriseks ei võta (vähemalt esialgu veel), aga ehk vajab mõni kass ajutist peavarju.