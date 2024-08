Ära raiska suvel aega koristamisele! Siin on 10 kodutööd, mida peaksid tegema vaid korra kuus

Kuigi püüame igapäevaselt oma kodu korras hoida, ei ole meil aega ega jaksu pöörata tähelepanu kohtadele, mis vajavad rohkem meie aega. Siin on hea nimekiri kümnest kohast, mida peaksid vähemalt korra kuus üle vaatama. Hea on see nimekiri panna nähtavale kohale, et miski ei jääks tegemata.