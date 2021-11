Vaata ja imesta! Ühes aias on hetkel justkui kevad ja redis on söömiseks valmis!

"Minu aeda on vist kevad saabunud! Panin rukkilille seemned mulda, et kevadeks valmis olla, nüüd on nad tärganud juba. Redis on söömiseks paras ja tillimuru on tõusnud peenras. Lumeroos õitseb ja muid kauneid säravaid õisi leidub veel," kirjutab Maakodu pikaaegne lugeja Jaanika Saustist.

Vaata ja imesta!