Hurmaas on olemas kõik olulised vitamiinid, mida vajad

Hurmaad kutsutakse väga mitut moodi, näiteks: Idamaa õun, Jumalate vili või looduse kommid. See puuvili pärineb algselt Hiinast, aga palju sorte on ka Jaapanist, Ameerikast ja Indiast. Hurmaad võib süüa nii toorelt, keedetult kui ka kuivatatud. Üks hea omadus on see, et hurmaad võib süüa ka siis, kui see tundub justkui liiga küps, võrreldes teiste puuviljadega, mida selliselt võibolla ei sööks. Selle puuvilja pehme ja magus maitse on vaid kaks head omadust.