Plastikul kulub keskkonnas lagunemisel 450+ aastat, prügilas 1000 aastat. Võrreldes klaasiga, mille lagunemine võtab aega miljon aastat, võivad need arvud tunduda kuidagi madalad. Oluline on siin meeles pidada, et erinevalt klaasist, plastik sisaldab endas kemikaale, mis lagunemise käigus liiguvad ümbritsevasse keskkonda.