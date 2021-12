Olid ajad, kui muud lille polnud saadagi ja kõik pidid leppima vaid alpikanniga. Selline monopoolne seisund sai alpikannile vahepeal saatuslikuks ja teda hakati talvise hooajataimena suisa vältima. Aga nagu ikka juhtub – kõik moevoolud kipuvad mõne aja möödudes tagasi tulema. See on õnneks juhtunud ka alpikanniga, kellest on saanud trenditeadliku inimese lemmiktaim. Floristide sõnul nõutakse üha tihemini poodidest ka alpikanni lõikeõisi ja tarnijad küsivad nende eest üsnagi krõbedat hinda.