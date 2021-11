"Kui midagi vussi läheb, ei tohi vardaid nurka visata!" ütleb kudumist armastav naine.

Just nüüd, kui õhtud on pimedad ja õue enam nii väga ei kipu, on hea aeg alustada käsitöö tegemisega. Miks mitte valida selleks kudumine? Natalja räägib, kuidas tema alustas kudumisega.

Tuuli Keinaste 3