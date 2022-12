HÜVA NÕU | Kuidas jõulutaimi võimalikult kaua ilusana hoida

Jõulude ootuses ja jõuluajal on meid oma õite või värvidega rõõmustamas mitmeid taimi, keda seetõttu on hakatud kutsuma ka jõulutaimedeks. Kõige klassikalisem jõululill on loomulikult jõulutäht ehk kaunis piimalill, kuid tema kõrvale peetakse klassikalisteks jõulutaimedeks ka jõulukaktusi, alpikanne, asaleasid ja ratsuritähti. Sellesse nimekirja on lisandunud ka täkiline ardiisia ja araukaaria (rahvasuus toakuusk).